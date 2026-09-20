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Петербург получил первые троллейбусы новой модели из Беларуси

Петербург получил первые троллейбусы новой модели из Беларуси

Первые троллейбусы новой модели производства Минского автомобильного завода прибыли в Северную столицу.

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