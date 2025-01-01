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Новый год едва начался, а Киев уже поймали на вранье. Во время своего новогоднего обращения Зеленский рассказал о новых разработках ВПК Украины, в том числе о ракетных комплексах «Сапсан».

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