День Тихона Задонского: почему запрещено впускать в дом гостей и что сулит погода 26 августа

Узнайте, какой 26 августа праздник, приметы и главные запреты дня 26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 века, который считается важным православным просветителем своего времени.
Узнайте, какой 26 августа праздник, приметы и главные запреты дня 26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 века, который считается важным православным просветителем своего времени.
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