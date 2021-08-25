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День Тихона Задонского: почему запрещено впускать в дом гостей и что сулит погода 26 августа

День Тихона Задонского: почему запрещено впускать в дом гостей и что сулит погода 26 августа

Узнайте, какой 26 августа праздник, приметы и главные запреты дня 26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, церковного деятеля и богослова 18 века, который считается важным православным просветителем своего времени.

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