ПРОСТО О СЛОЖНОМ Противника не стоит недооценивать. При всех тех проблемах, которые существуют на Западе, нам стоит понимать, что у них еще есть один ресурс, в котором они реально гегемоны на планете.
Хорошая работа западных СМИ или чему нам стоит у них поучиться
Комментарии
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Александр Ман
наконец дошло но наших, что наши СМИ играют на врага и лохуют, но им все можно... Ведь это видно всем!!!!! В Культуру и на экраны опять вернули всякий сброд, а до этого обещали чистку и зарекались, что "никогда" ......!!!!!
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15 час.
Игорь Василевский
Сложность в том, что их СМИ принадлежат - реально- 6-7 глобальным собственникам, финансируемым из нескольких, но скоординированных в действиях, центров. С единой смысловой и новостной политикой - без разницы - Япония это или германия. И рулит этим безобразием- пиндос, который давно покончил с понятием "честная журналистика". Честных - единицы. И, как правило, они и н публикуются. Такер Карсон - исключение. Под Трампом он ходит. И его задача - информационно расчищать ему предвыборное поле. И для РФ он такой же враг, как и все остальные. С одним отличием - говорит как думает и не всегда врет. Буржуин отсек от своего информационного поля практически все наши СМИ - во всех средах - ТВ, Радио, интернетвещание. И как с ним воевать? Безусловно, ходы есть и они используются, но пока пиндос не ослабнет... Важна роль наших СМИ, культуры, образования. А что, они целиком и полностью на национальных позициях?
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11 час.
Nikolay Zakharov
Наше телевидение,это рассадник либероидов,в основном занимается зарабатыванием денег на рекламе,а не хорошими патриотическими программами, концертами и прочими нужными потребителю передачами. Порой смотришь кино и вдруг реклама на 5мин,потом кино продолжается,а уже нить его оборвана,и не сразу врубаешься в смысл кино.
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4 час.
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