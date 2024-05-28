Хорошая работа западных СМИ или чему нам стоит у них поучиться

наконец дошло но наших, что наши СМИ играют на врага и лохуют, но им все можно... Ведь это видно всем!!!!! В Культуру и на экраны опять вернули всякий сброд, а до этого обещали чистку и зарекались, что "никогда" ......!!!!!

Игорь Василевский

Сложность в том, что их СМИ принадлежат - реально- 6-7 глобальным собственникам, финансируемым из нескольких, но скоординированных в действиях, центров. С единой смысловой и новостной политикой - без разницы - Япония это или германия. И рулит этим безобразием- пиндос, который давно покончил с понятием "честная журналистика". Честных - единицы. И, как правило, они и н публикуются. Такер Карсон - исключение. Под Трампом он ходит. И его задача - информационно расчищать ему предвыборное поле. И для РФ он такой же враг, как и все остальные. С одним отличием - говорит как думает и не всегда врет. Буржуин отсек от своего информационного поля практически все наши СМИ - во всех средах - ТВ, Радио, интернетвещание. И как с ним воевать? Безусловно, ходы есть и они используются, но пока пиндос не ослабнет... Важна роль наших СМИ, культуры, образования. А что, они целиком и полностью на национальных позициях?