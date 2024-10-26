Праздники праздниками, концерты концертами, а субботнее утро у волонтеров группы «Тепло из дома» начинается вот так.
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Праздники праздниками, концерты концертами, а субботнее утро у волонтеров группы «Тепло из дома» начинается вот так.