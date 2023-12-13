Арт-объект в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «Образ Победы» открыли новый арт-объект, посвященный Герою Советского Союза, старшему летчику-испытателю военной приемки Горьковского авиационного завода майору Борису Рябцеву.
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