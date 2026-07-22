В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

Неизвестный прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вероятно, в знак несогласия с его политикой, но тот решил не выдвигать никаких обвинений, сообщила пресс-служба правительства, уточнившая, что инцидент произошел в среду на Западном вокзале в Будапеште.