Политика как он...
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Политика как она есть

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В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

Неизвестный прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вероятно, в знак несогласия с его политикой, но тот решил не выдвигать никаких обвинений, сообщила пресс-служба правительства, уточнившая, что инцидент произошел в среду на Западном вокзале в Будапеште.

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