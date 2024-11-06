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Китай

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Китай и Турция проведут 2-е заседание в рамках механизма межправительственной комиссии по сотрудничеству

Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- Министр финансов и казначейства Турции, сопредседатель механизма Китайско-турецкой межправительственной комиссии по сотрудничеству /ICC/ Мехмет Шимшек с 6 по 8 ноября посетит Китай с визитом по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.

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