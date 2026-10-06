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Наталья Андрейченко о парализованном Тоби: «Он разговаривал со мной почти на человеческом языке»

Наталья Андрейченко о парализованном Тоби: «Он разговаривал со мной почти на человеческом языке»

Наталья Андрейченко, заслуженная артистка России, которой 70 лет, рассказала, как в Мексике ее спас собственный пес Тоби.

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