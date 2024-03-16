В центре Челябинска обнаружили мертвого военнослужащего

В центре Челябинска найден мертвый военнослужащий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело обнаружили сегодня возле памятника «Солдатам правопорядка» – в двух шагах от краеведческого музея и набережной реки Миасс.
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