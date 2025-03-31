«Домашний банкир» Этуша избежал наказания: скандальное дело о 28 миллионах закрыто

Следственный комитет прекратил преследование. Фото: открытые источники Судьба уголовного дела бывшего главы Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, обвиняемого в хищении 28 миллионов рублей у легендарного Владимира Этуша, завершилась неожиданным образом, передает РИА Новости.
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