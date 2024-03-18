«Я же инвалид». Приморец «перехитрил» пенсионный фонд и стал уголовником

Прокуратура Ленинского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу за мошенничество при получении социальных выплат при предоставлении ложных сведений, сообщает PRIMPRESS.
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