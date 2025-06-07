Расплата! Россия уничтожает заводы, работающие на ВСУ: безумное зарево по ночам, дым виден из космоса

Прежние удары России по военным объектам в тылах ВСУ были точечными и рассредоточенными, сейчас Россия, как становится понятным, вышла на новый уровень — меняя направления ударов, армия РФ работает максимально концентрировано и с хирургической точностью.
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