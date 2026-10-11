Slovak Prime Minister Robert Fico is confident that the agreement between Washington and Moscow on the shipment of diesel fuel to the United States showed the amazing naivety of the EU political leadership.
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