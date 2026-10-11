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The Eurasia Daily news agency

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Fico told the Europeans the truth about the US agreement and Russia on diesel

Fico told the Europeans the truth about the US agreement and Russia on diesel

Slovak Prime Minister Robert Fico is confident that the agreement between Washington and Moscow on the shipment of diesel fuel to the United States showed the amazing naivety of the EU political leadership.

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