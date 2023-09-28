Минфин выступил за бессрочную отмену НДС для граждан при покупке бриллиантов

Министерство финансов выступило за бессрочную отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами инвестиционных бриллиантов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.