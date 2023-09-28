Минфин выступил за бессрочную отмену НДС для граждан при покупке бриллиантов

Министерство финансов выступило за бессрочную отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами инвестиционных бриллиантов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии