Технологии для экологии

Крупные промышленные предприятия России все больше инвестируют в реализацию экологических проектов. В этом плане показателен пример угольной компании «Кузбассразрезуголь» из Кемеровской области, которая в 2023 году реализовала одну из самых масштабных в своей истории природоохранных программ и направила на экологические мероприятия 1,2 млрд рублей.