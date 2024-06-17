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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Пари НН» о переходе Кучаева в «Ростов»: «Бумаги еще не подписаны. У нас есть свое предложение, находимся в процессе обсуждения условий» 

Об уходе Кучаева в «Ростов»  «В этом вопросе не поставлена точка — бумаги еще не подписаны. Мы рассчитывали, что Костя надолго останется в «Пари НН», когда он только переходил в клуб.

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