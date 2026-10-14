"Евгений Шварц и его котики" начнет работу в день его рождения 21 октября и продлится всего лишь до 25 октября в событийно-выставочном пространстве в Ледовом дворце.
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