Реальный срок и 700 тысяч за откушенный нос назначил суд зубастому новосибирцу

5 лет страдает без носа житель Новосибирска после драки во дворе дома. Как установило следствие, осенним вечером 2019 года мужчина возвращался домой вместе с женой и не смог пройти мимо дерущихся горожан.
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