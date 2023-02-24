Холодильный шкаф: разнообразие оборудования для различных целей

Центральным элементом для хранения пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии, блюд и напитков для организаций общественного питания, торговли и переработки служит холодильный шкаф с разными температурными режимами и исполнением.
Центральным элементом для хранения пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии, блюд и напитков для организаций общественного питания, торговли и переработки служит холодильный шкаф с разными температурными режимами и исполнением.
Свежие комментарии