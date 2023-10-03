Домашняя выпечка — Шекербура

Нарядные, светлые, красивые традиционные Азербайджанские пирожки с ароматной ореховой начинкой. Они предназначены для украшения свадебного стола, но и в любое другое время они разнообразят ваш стол и привнесут праздничное настроение в любой день.
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