Дотком: те, кто опасались изменения климата, ведут мир к ядерной войне

Немецкий предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что западные лидеры, которые больше всего опасались глобального потепления, ведут весь мир к ядерной катастрофе.
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