Болхов: директор строительной компании осужден за мошенничество при благоустройстве парка

Подрядчик получил 66 млн рублей, из которых 11 млн составили выплаты за некачественные работы. Владимир Авилов, бывший глава города, и его заместитель Ирина Казакова также признаны виновными в превышении полномочий.
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