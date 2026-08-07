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Орловские новости

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Болхов: директор строительной компании осужден за мошенничество при благоустройстве парка

Болхов: директор строительной компании осужден за мошенничество при благоустройстве парка

Подрядчик получил 66 млн рублей, из которых 11 млн составили выплаты за некачественные работы. Владимир Авилов, бывший глава города, и его заместитель Ирина Казакова также признаны виновными в превышении полномочий.

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