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Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Подозреваемого в атаке на российский А-50 на аэродроме в Мачулищах передали Киеву в рамках обмена на митрополита Ионафана и троих тяжелораненых российских военных по просьбе Путина, заявил Лукашенко.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Теперь дело за Судоплатовыми!Чтобы подобные этому уроду всегда знали о неиэбежности кары.
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16 час.

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