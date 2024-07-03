Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Подозреваемого в атаке на российский А-50 на аэродроме в Мачулищах передали Киеву в рамках обмена на митрополита Ионафана и троих тяжелораненых российских военных по просьбе Путина, заявил Лукашенко.
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