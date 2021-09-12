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ФБР рассекретило данные о терактах 11 сентября по указу Байдена

ФБР рассекретило данные о терактах 11 сентября по указу Байдена

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило один из документов о терактах 11 сентября 2001 года.

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GISMbICH
Даже теряющий силу гегемон опирается на спецслужбы самого разного толка. Если действительно рассекретить всё об 11 сентября 2001 года, и люди документально убедятся в причастности американских, израильских и саудовских спецслужб к осуществлению этого теракта, то мощь гегемона начнёт рушиться с ускорением свободного падения.

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