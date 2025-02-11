Политика как он...
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Политика как она есть

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В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

Турецкое Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявило, что из-за серии землетрясений в Эгейском море в районе Бодрума развернули систему сирен, чтобы предупреждать граждан о возможных цунами.

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