В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

Политика как она есть

Турецкое Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявило, что из-за серии землетрясений в Эгейском море в районе Бодрума развернули систему сирен, чтобы предупреждать граждан о возможных цунами.