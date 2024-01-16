Apple официально представила магазин приложений Vision Pro App Store В преддверии выхо...

Apple официально представила магазин приложений Vision Pro App StoreВ преддверии выхода гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, намеченного на 2 февраля, Apple официально представила магазин приложений Vision Pro App Store.
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