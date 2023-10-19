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Советские вклады и курс валют: новости финансов на 19 октября 2023 года

Советские вклады и курс валют: новости финансов на 19 октября 2023 года

Советские вклады и курс валют: новости финансов на 19 октября 2023 года Евгения КомароваКурс рубля в основных парах валют, как показывают данные Банка России, на 19 октября 2023 года держится на стабильном уровне.

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