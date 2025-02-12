Исаев вернется на пост главы Саратова

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков спустя четыре месяца после назначения уходит в отставку, на его место вернется Михаил Исаев, возглавлявший город 2,5 года назад, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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