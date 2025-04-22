Минобороны РФ показало боевую работу оптоволоконными дронами в Курской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ поделилось видеокадрами работы подразделений БПЛА Тульского соединения ВДВ, применяющих ударные оптоволоконные дроны для уничтожения бронетехники и личного состава ВСУ.
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