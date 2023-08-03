В ряде СМИ появилась информация о том, что за вызов неотложки придется заплатить. Осенью в России вступает в силу постановление, которое корректирует правила предоставления медицинскими организациями, то есть поликлиниками, больницами, медицинскими центрами, платных услуг.
С 1 сентября скорая помощь станет платной
Комментарии
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лл
лина любимцева
Выдумаете - это утка? Если так, то я довольна.... А то только расстроилась!!!
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5 час.
Мельников Александр
Сообщение крайне тревожное. У лечащего врача огромные права. В пользу пациента эти права трактуются крайне редко. Давно ли вы получали рецепт, а не кусок бумажки с каракулями, на назначаемые лекарства. Думаю очень давно. Если и когда, а это происходит в подавляющем количестве случаев, вам будут необходимы обследования, УЗИ внутренних органов, к примеру, физиопроцедуры, и ранее вам это оказывалось в рамках госпитализации бесплатно, теперь исходя из потребности руководства больниц в деньгах, будут оказываться эти же услуги за плату. И основание будет псевдозаконным. Мне в 2005-2008 приходилось лично, при госпитализации, подписывать информированное согласие что норма питания, на меня взрослого мужчину, 8 рублей в день. Да, на втором этаже, в большом холле было организовано кафе из которого привозили пищу, оплатившим по цене от 280 до 420 рублей за трёх разовое питание. У меня и чеки сохранились.
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1 час.
Н
НС
Ужас. Скорее всего получится по словам покойного Черномырдина: "Хотели как лучше,а получилось как всегда". Теперь вам будут за любой чих навязывать оплату , а также увеличится количество смертей и осложнений из за необходимости платить... Кошмар...
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48 мин.
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