С 1 сентября скорая помощь станет платной

Мельников Александр

Сообщение крайне тревожное. У лечащего врача огромные права. В пользу пациента эти права трактуются крайне редко. Давно ли вы получали рецепт, а не кусок бумажки с каракулями, на назначаемые лекарства. Думаю очень давно. Если и когда, а это происходит в подавляющем количестве случаев, вам будут необходимы обследования, УЗИ внутренних органов, к примеру, физиопроцедуры, и ранее вам это оказывалось в рамках госпитализации бесплатно, теперь исходя из потребности руководства больниц в деньгах, будут оказываться эти же услуги за плату. И основание будет псевдозаконным. Мне в 2005-2008 приходилось лично, при госпитализации, подписывать информированное согласие что норма питания, на меня взрослого мужчину, 8 рублей в день. Да, на втором этаже, в большом холле было организовано кафе из которого привозили пищу, оплатившим по цене от 280 до 420 рублей за трёх разовое питание. У меня и чеки сохранились.