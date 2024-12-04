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Стало известно, какой будет погода в декабре в Архангельской области

Стало известно, какой будет погода в декабре в Архангельской области

Синоптики поделились пргнозом погоды в Архангельской области на декабрьВ настоящее время в Архангельской области установилась так называемая "мягкая зима"с комфортной температурой, которая не опускается ниже -6 градусов.

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