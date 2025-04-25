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Кравцов: Вовлечение школьников в празднование 80-летия Победы через "Бессмертный полк"

Кравцов: Вовлечение школьников в празднование 80-летия Победы через "Бессмертный полк"

Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании в Севастополе призвал активно вовлекать школьников в празднование 80-летия Победы, подчеркнув важность проведения "Бессмертного полка" в учебных заведениях, как очно, так и онлайн.

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