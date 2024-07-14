Картина «Евангелие от Чиретты» стала победителем кинофестиваля «Золотой абрикос»

В Армении завершился международный кинофестиваль «Золотой абрикос», на котором победителем конкурса полнометражных фильмов стала лента «Евангелие от Чиретты» режиссера Каролине фон дер Танн, сообщает ТАСС.
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