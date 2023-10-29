Погода в Новосибирске, приметы и запреты в день Осия Колесника 30 октября

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии. «30 октября в Новосибирске преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -6…-8 градуса, днем около 0 градусов, – сообщают в управлении, – ветер северо-восточный, 2-7, местами 12 м/с».