ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Помнится -  когда израэль хитрой подставой сбил заходящий на посадку безоружный российский Ил-20 над территорией Сири...ВКС РФ "уронят" а...
  • Андрей Тихонов
    надо выслать азеров , таджиков и пр. защищать газу.ВКС РФ "уронят" а...
  • Валерий Вадимов
    пархатые опять присосались во власть и к ресурсамКрестопад и высме...

На грани безумия

На грани безумия

  На грани безумия Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в нечто большее, чем самый северный форпост ислама Что происходило этим летом на южных границах Европы? Это вопрос с подвохом: у Европы больше вообще нет границ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
Нах нам европа, Россию спасайте!
Ответить
4 д.
GK
Gennadiy Kozyrev
Из-за буржуазного переворота в России и установления олигархического режима - русскоязычная Россия медленно, но уверенно вымирает. Поэтому замена населения неизбежна, если не сменить нынешнюю антинародную политику властей.
Ответить
4 д.
59
Я вообще думаю, что уже
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх