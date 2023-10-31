На грани безумия Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в нечто большее, чем самый северный форпост ислама Что происходило этим летом на южных границах Европы? Это вопрос с подвохом: у Европы больше вообще нет границ.