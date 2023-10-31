На грани безумия Истинной трагедией завтрашнего дня станет неизбежная демографическая трансформация Европы в нечто большее, чем самый северный форпост ислама Что происходило этим летом на южных границах Европы? Это вопрос с подвохом: у Европы больше вообще нет границ.
На грани безумия
Комментарии
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59
Нах нам европа, Россию спасайте!
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4 д.
GK
Gennadiy Kozyrev
Из-за буржуазного переворота в России и установления олигархического режима - русскоязычная Россия медленно, но уверенно вымирает. Поэтому замена населения неизбежна, если не сменить нынешнюю антинародную политику властей.
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4 д.
59
Я вообще думаю, что уже
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4 д.
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