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Трамп нас использует. Путин предложит ему в 20 раз больше, чем Украина – Климкин

Трамп нас использует. Путин предложит ему в 20 раз больше, чем Украина – Климкин

Налаживание отношений с Россией для президента США Дональда Трампа важнее Украины. Об этом в эфире видеоблога «LIGAnet» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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