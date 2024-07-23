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Царьград

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в суши и роллах

В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в суши и роллах

Заведение доставки "Красный дракон" закрыто как минимум на месяцКишечную палочку обнаружили сотрудники свердловского Роспотребнадзора в продукции службы доставки суши и роллов "Красный дракон" в Екатеринбурге.

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