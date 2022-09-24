Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сожаление в связи с тем, что он единственный из представителей Европейского союза встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
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