Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сожаление в связи с тем, что он единственный из представителей Европейского союза встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".