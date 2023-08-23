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Байден отреагировал на крушение самолета Пригожина

Байден отреагировал на крушение самолета Пригожина

Белый дом не удивится, если гибель бизнесмена будет подтверждена. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон прокомментировала сообщения СМИ о крушении в Тверской области бизнес-джета, на борту которого мог находится российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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