Байден отреагировал на крушение самолета Пригожина

Белый дом не удивится, если гибель бизнесмена будет подтверждена. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон прокомментировала сообщения СМИ о крушении в Тверской области бизнес-джета, на борту которого мог находится российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.