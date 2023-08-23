Байден отреагировал на крушение самолета Пригожина

Белый дом не удивится, если гибель бизнесмена будет подтверждена. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон прокомментировала сообщения СМИ о крушении в Тверской области бизнес-джета, на борту которого мог находится российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Популярные статьи
- Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков
- ВС РФ ударами «Искандеров» в Чернигове разбили выставку БПЛА и штабы СБУ и ГУР Украины: десятки погибших офицеров ССО и НАТО
- В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста
Свежие комментарии