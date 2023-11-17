Песков заявил, что Россия открыта для всех, кроме врагов

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою Родину, и тем более тех, кто поддерживал ВСУ.
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