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В память о скончавшейся бабушке Ургант переименовал своё вечернее шоу

В память о скончавшейся бабушке Ургант переименовал своё вечернее шоу

Российский телеведущий Иван Ургант в память об ушедшей на прошлой неделе легенде советского кинематографа, своей бабушке Нине Ургант на один день переименовал свое вечернее шоу, которое вот уже несколько последних лет ведёт на Первом канале.

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