В память о скончавшейся бабушке Ургант переименовал своё вечернее шоу

Российский телеведущий Иван Ургант в память об ушедшей на прошлой неделе легенде советского кинематографа, своей бабушке Нине Ургант на один день переименовал свое вечернее шоу, которое вот уже несколько последних лет ведёт на Первом канале.
Российский телеведущий Иван Ургант в память об ушедшей на прошлой неделе легенде советского кинематографа, своей бабушке Нине Ургант на один день переименовал свое вечернее шоу, которое вот уже несколько последних лет ведёт на Первом канале.
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