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Советская «оттепель» 1960-х в объективе Владимира Лагранжа

Советская «оттепель» 1960-х в объективе Владимира Лагранжа

«Оттепель» в советской политике 1960-х привела и к оттепели в фотографии. Пропаганда отошла на второй план, и на смену постановкам пришла съемка реальной жизни.

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