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Разрыв продолжается: Армения обращается к Ирану, чтобы снизить энергозависимость от России

По мере того как Армения постепенно отворачивается от своего традиционного стратегического союзника, России, правительство республики спешно пытается наладить более глубокое партнерство с такими странами, как Франция и США.

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