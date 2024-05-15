ПРОСТО О СЛОЖНОМ Сказать, что замена Шойгу на Белоусова сейчас самая обсуждаемая тема в России, да и за рубежом - это не сказать ничего.
Путин приготовил сюрприз или как "глупость" может оказаться победной
Комментарии
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Лидия
Суровикин свою миссию в Африке закончил, возможно теперь появится в России. Нужны такие люди здесь, а дрязги сейчас гибельны.
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7 час.
Galina Bobryasheva
Если военкоры и бойцы радуются новому назначению, то это о многом говорит! Дай Бог, чтобы Белоусов оправдал надежды военных и наши надежды!
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7 час.
В С
А что , на эту тему, говорит Дмитрий Ведмедь ?
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3 час.
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