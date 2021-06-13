Коронавирус в Крыму: статистика за минувшие сутки

За 12 июня в Крыму зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.