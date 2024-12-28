Коробок с двумя дверями — с чего начинался китайский автопром

Ранняя история китайского автопрома причудлива, во многом загадочна и очень интересна. В списке марок, которые послужили основой для первых автомобилей Поднебесной: наша Волга, японская Toyota, немецкий Mercedes-Benz и, конечно, «американцы».
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