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Коробок с двумя дверями — с чего начинался китайский автопром

Коробок с двумя дверями — с чего начинался китайский автопром

Ранняя история китайского автопрома причудлива, во многом загадочна и очень интересна. В списке марок, которые послужили основой для первых автомобилей Поднебесной: наша Волга, японская Toyota, немецкий Mercedes-Benz и, конечно, «американцы».

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