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Тарасова после выписки из больницы смотрит контрольные прокаты по телевизору

Тарасова после выписки из больницы смотрит контрольные прокаты по телевизору

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что смотрит контрольные прокаты сборной России — 2026.

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