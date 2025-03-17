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Царьград

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Эрдоган обсуждает европейскую безопасность в свете украинской обстановки

Эрдоган обсуждает европейскую безопасность в свете украинской обстановки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов обсудить с правящей партией стратегию новой архитектуры европейской безопасности в свете конфликта на Украине и возможности укрепления отношений с ЕС, включая стабилизацию ситуации в Сирии.

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