Майкл Мэлоун: «У Йокича нет конкурентов в борьбе за MVP»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что центровой Никола Йокич по итогам сезона во второй раз подряд должен быть признан самым ценным игроком.

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